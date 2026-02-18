[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando Zizio Ognissanti con la sua passione che si ‘divideva’ tra il cinema e la lavorazione del pane: fornaio storico

Manfredonia – Fornaio esemplare ,con un attaccamento e l’amore per il suo lavoro – quella via San Lorenzo che raccoglie il forte odore dell’incenso sacro e inebriante. Lui, Zizio in piena notte. IMPASTAVA il pane con la forza delle mani senza dimenticare la passione per il cinema. Il signor Ognissanti dal pomeriggio inoltrato fino alla Mezzanotte era solito controllare la sala del Cinema Teatro Pesante.

Poi quando ritornava a casa riprendeva il suo lavoro da fornaio per tutta la notte.Come non dimenticare le ricette per la preparazione del pane: pagnotte morbide e grandi, che duravano una settimana, con il vapore che spesso si intravedeva dalle vetrate del panificio. Inoltre: la pizza e gli scaldatelli indimenticabili: – Ricordo ‘quand ijevn profumete quei pezzi croccanti di raschette e taccune de pen fumante pa pumudore spalmete: ijove saprute’.si respirava la quotidianità più sana, ordinaria, di vita che scorreva tutti i giorni con la benevolenza del giorno. si viveva lontani, dal continuo massacro di notizie di oggigiorno asfissianti e stanchevoli. Tornando a Zizio e alla sia semplicità ,quella della luce illuminata del mattino ,pulito come un bucato, bavato steso al sole in questo mese di febbraio dove il tempo è ancora vivo.

La sua attività nasceva dal cuore, tra quelle mura di Via San Lorenzo , dal cielo scendeva una calma di pace silenziosa ,sulla chiesa madre della Cattedrale continuava il profuma della strada, quella che era l’anima della nostra terra.

Foto: di Matteo Losciale

A cura di Claudio Castriotta