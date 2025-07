[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando Padre Pio salì per la prima volta da Foggia a San Giovanni Rotondo causa malattia ai polmoni

Era il 28 di Luglio 1916 -“Francesco Forgione, al secolo Padre Pio, era per la chiesa e per l’umanità, l’essere più buono e saggio che ogni anima poteva incontrare. Viveva sempre arroccato in quel piccolo Convento di Santa Maria delle Grazie, come dimostra la foto di quell’epoca. Il suo sguardo spesso era severo e penitente, ma quasi sempre puro. La sua fede non aveva limiti di grandezza compreso una forza cristiana di uomo che strascicava i piedi lungo il corridoio del Convento da far sentire il suo rumore a distanza. E pensare che lui, il Padre, si trovò qui nella nostra provincia a causa di due nobildonne di Foggia, le sorelle Giovina e Raffaelina Cerase; fu la loro insistenza presso il loro Padre spirituale, Padre Agostino, ma soprattutto la loro complicità dovuta alla grave malattia di Raffaelina, a far sì che il Padre, la mattina del 17 febbraio del 1916, arrivò a Foggia e qui vi restò ma il 28 di luglio il Padre Superiore del Convento di Sant’Anna a Foggia lo distacco per un periodo di una settima – perché Padre Pio malato ai polmoni ,questo fino al 5 di agosto – poi ritorno’ il 4 di settembre del 1916 e rimase per sempre fino alla sua morte . Dopo qualche giorno, a causa del suo grave stato di salute per uno strascicato problema polmonare che lo affliggeva da tempo, il Ministro Provinciale lo inviò a San Giovanni Rotondo nella speranza che il suo stato di indebolimento trovasse giovamento.

A distanza di quasi un secolo, la storia del Padre Pio suscita sempre rumore ed una lunga emozione. Certo che le cose oggi sono cambiate in peggio, in pochi danno ascolto al suo insegnamento e alle promesse che ha lasciato prima di morire. La chiesa è cambiata , cambiati anche i frati che accolgono poco i poveri, e non agiscono con gli occhi alla sofferenza – degli abbandonati e degli ultimi compreso gli ammalati. Abbiate cuore, come diceva San Pio, il santo che io continuo a ricordare ancora come Padre Pio, il frate dallo sguardo da un’altra strada, quella che è stata la terra di bianca .

Vecchia cartolina spedita da mia zia da San Giovanni Rotondo.

di Claudio Castriotta