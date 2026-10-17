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La domanda torna puntuale appena sale la temperatura: quando iniziano saldi estivi e quanto durano? Per chi acquista in Puglia, da Manfredonia a Foggia fino alle località del Gargano, il riferimento è il calendario regionale. I negozi non sono obbligati ad aderire, ma quelli che partecipano devono rispettare date, informazioni sui prezzi e diritti dei clienti.

Nel 2026 i saldi estivi in Puglia sono partiti sabato 4 luglio. Per il 2027, seguendo la regola normalmente adottata della partenza nel primo sabato di luglio, la data attesa è sabato 3 luglio, salvo diverse disposizioni ufficiali della Regione. Prima di programmare acquisti importanti, quindi, è sempre opportuno verificare il calendario pubblicato per l’anno in corso.

Quando iniziano i saldi estivi in Puglia

In Puglia, come nella maggior parte delle regioni italiane, i saldi di fine stagione estiva iniziano generalmente il primo sabato di luglio. È una scelta che colloca l’avvio nel pieno dell’estate, quando molti esercizi commerciali iniziano a ridurre il prezzo di abbigliamento, calzature, accessori e articoli stagionali per fare spazio alle collezioni successive.

La durata ordinaria è di 60 giorni. Questo non significa che ogni articolo resti in vendita fino alla fine dei saldi: le taglie più richieste e i prodotti più convenienti possono esaurirsi già nel primo fine settimana. Allo stesso modo, non tutti gli esercenti applicano la stessa percentuale di sconto fin dal primo giorno. Alcuni iniziano con riduzioni moderate, altri scelgono prezzi più bassi subito per liberare rapidamente il magazzino.

Per il 2027 la previsione del 3 luglio è utile per orientarsi, ma non sostituisce il provvedimento regionale. Le date possono infatti essere aggiornate o confermate con atti specifici. Chi vuole cogliere le offerte di apertura dovrebbe controllare gli avvisi dei negozi, dei centri commerciali e delle associazioni di categoria nei giorni precedenti.

Perché la data può cambiare da regione a regione

Non esiste una sola data valida per tutta Italia. Il periodo dei saldi viene disciplinato a livello regionale: molte amministrazioni seguono l’indicazione condivisa di avviarli il primo sabato di luglio, ma possono esserci differenze nella durata o nel calendario. Per chi acquista online, inoltre, conta anche la sede del venditore e il modo in cui viene comunicata la promozione.

In Puglia la regola del primo sabato di luglio è ormai un punto di riferimento per famiglie, commercianti e turisti. Sul Gargano, dove luglio coincide con l’arrivo di molti visitatori, i saldi possono rappresentare un’occasione sia per chi cerca capi estivi sia per le attività che puntano a sostenere le vendite durante la stagione turistica.

Va distinta, però, la vendita di saldo dalle normali promozioni. Un negozio può lanciare offerte in altri periodi dell’anno, rispettando le norme sulla trasparenza commerciale. I saldi, invece, sono collegati alla vendita di prodotti stagionali o di moda a prezzo ribassato e seguono una disciplina precisa. La scritta “fino al 70%” non basta da sola: il consumatore deve poter capire su quali articoli si applica lo sconto e quale sia il prezzo di riferimento.

Sconti estivi: cosa deve indicare il negozio

La convenienza non si misura solo dalla percentuale esposta in vetrina. Durante i saldi il rivenditore deve indicare in modo chiaro il prezzo iniziale, il prezzo ridotto e la percentuale di sconto. Per gli annunci di riduzione di prezzo, il riferimento deve essere normalmente il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, così da evitare ribassi costruiti su aumenti precedenti.

Questo principio è utile soprattutto nei primi giorni, quando la corsa al cartellino può portare ad acquisti frettolosi. Se un capo costava 100 euro e viene proposto a 60, lo sconto è effettivamente del 40 per cento solo se 100 euro è un prezzo coerente con quello praticato nel periodo precedente. In caso di dubbi, chiedere chiarimenti al personale è del tutto legittimo.

Il commerciante deve inoltre separare o rendere facilmente riconoscibili i prodotti in saldo rispetto a quelli a prezzo pieno. Non è corretto creare confusione tra merce nuova, articoli già scontati e prodotti con piccoli difetti. Se il difetto è dichiarato e incide sul prezzo, l’acquirente deve esserne informato prima di pagare.

Cambi, prova dei capi e pagamenti: le regole utili

Il cambio per ripensamento non è un diritto automatico, né durante i saldi né nel resto dell’anno, quando l’acquisto avviene in un negozio fisico. Dipende dalla politica del singolo esercente. Prima di passare alla cassa, specialmente per scarpe, costumi o capi da regalo, conviene chiedere se sono previsti cambio taglia, buono acquisto o rimborso e conservare lo scontrino.

Diverso è il caso di un prodotto difettoso o non conforme. In questa situazione restano valide le garanzie previste dalla legge: il fatto che l’articolo sia stato acquistato in saldo non riduce le tutele del cliente. Un difetto non segnalato al momento della vendita va contestato al venditore, che resta il primo interlocutore.

Anche la prova dei capi è lasciata alle regole del negozio, purché siano esposte o comunicate chiaramente. Alcuni esercizi non consentono di provare costumi da bagno, intimo o determinati accessori per motivi igienici. Quanto ai pagamenti, carte e strumenti elettronici devono essere accettati nei casi previsti dalla normativa: non è corretto presentare il contante come unica possibilità solo perché si tratta di merce scontata.

Come acquistare bene nei primi giorni dei saldi

L’apertura dei saldi porta spesso più scelta, ma non sempre il massimo ribasso. Aspettare qualche settimana può aumentare la percentuale di sconto, con il rischio concreto di non trovare più misura, colore o modello desiderati. La scelta dipende quindi da ciò che si cerca: per un capo necessario o una taglia difficile da reperire, il primo weekend è spesso il momento più sensato; per acquisti non urgenti, attendere può essere conveniente.

Un metodo semplice è controllare il prezzo dell’articolo qualche giorno prima dell’avvio. Non serve trasformare lo shopping in un’indagine, ma avere un’idea del costo reale aiuta a riconoscere le occasioni. Vale anche la pena fissare un budget e una lista essenziale: camicie, sandali, abbigliamento per bambini, valigie o attrezzatura per le vacanze. Senza un criterio, uno sconto elevato può far comprare un prodotto che resterà inutilizzato.

Nei negozi di Manfredonia, Foggia e degli altri centri della provincia, la relazione diretta con il commerciante è un vantaggio concreto. Chiedere informazioni su disponibilità, cambi e composizione dei tessuti può evitare sorprese. Per gli acquisti online, invece, occorre verificare con maggiore attenzione identità del venditore, spese di spedizione, tempi di consegna e condizioni di recesso.

Saldi estivi e commercio locale

I saldi non sono soltanto una caccia al prezzo più basso. Per le attività di vicinato rappresentano una fase delicata della stagione, tra costi di gestione, magazzino da rinnovare e concorrenza delle grandi piattaforme. Acquistare nel proprio comune significa poter vedere e provare il prodotto, avere un contatto immediato dopo la vendita e sostenere una rete commerciale che anima strade e quartieri.

Questo non vuol dire che ogni offerta locale sia automaticamente migliore di quella online: il confronto dei prezzi resta utile e legittimo. Ma la convenienza va valutata nel suo insieme, considerando qualità, assistenza, tempi di consegna e possibilità di risolvere un problema senza lunghe attese. Un paio di scarpe pagato qualche euro in meno può diventare un cattivo affare se non calza bene e non è possibile gestire il cambio.

Nei giorni di maggiore affluenza, un acquisto ragionato resta la scelta migliore: controllare il cartellino, provare quando possibile e scegliere ciò che servirà davvero anche dopo l’estate. I saldi funzionano quando fanno risparmiare, non quando riempiono l’armadio di occasioni solo apparenti.