Quando il mercato si svolgeva il Via Palatella

Manfredonia – CREDO che durò un decennio a partire dal 66’ al 76’, almeno quello che ricordo del mercato del mercoledì che veniva allestito a partire da via Gaetano Palatella ,si proprio lì su in quella lunga salita, fino su alle strade per il cimitero ,via Antiche Mura ,via Primo Maggio ..in modo particolare quello fondamentale del larghetto di via Generale Carso,dove veniva allestita detto in termine molto manfredoniano ,la baracca della cosiddetta zona reparto “pezze americane”, perché anche questa è storia di un paese da trasmettere alle nuove generazione che in linea di massima se ne fregano quasi di tutto, è importante , lodevole informarli anche sulle piccole cose che hanno fatto il resto del paese. Come venivano vissuti quegli anni di strana povertà, perché portava il peso della necessità ,non certo per chi navigava nell’agiatezza. Per quanto mi riguarda ho sempre guardato di occhio alto i bisognosi, che a ricordarlo erano in tanti .

Il mercato una volta rappresentava l’essenziale per un povero.