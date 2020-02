Quando I Forbicioni rinunciarono al professionismo

Manfredonia – Anni fa, sono stato il primo grande fan : di Franco Rinaldi e Lello Castriotta – ero presente in tutte le loro prove, in qualsiasi locale…io all’epoca poeta e chitarrista, li seguivo passo passo ,giorno dopo giorno…devo ammetterlo non ero di parte – ma erano proprio due veri professionisti che, non hanno mai voluto fare il passaggio alla seria ‘A’ – come si usa dire in gerco poetico dallAppenino al Carso.

Fecero questa scelta anni fa – quando il mitico Osvaldo Bevilacqua, li volle a tutti i costi , dopo varie trasmissioni fatte a Manfredonia – conobbe bene la grande stoffa artistica che avevano “I Forbicioni” . Ricordo – li voleva portare con lui a Verorna, cittá natale del fortissimo Osvaldo ad un grande’ Festival del Cabaret’ – per lanciarli definitivamente; Osvaldo era affascinato dalla loro bravura.Ma successe che dopo averli dato alcuni mesi tempo per decidere , dissero di no…hanno avuto timore di lasciare il loro lavoro per passare professionisti…anareggiando tanti cittadini.

Grazie , Forbicioni : ossia Franco Rinaldi e Lello Castriotta… per esserci ancora – nonostante tutto…siete nati per fare beneficienza , in una terra ; che non ha per i propri simili riconoscenza.

DI CLAUDIO CASTROTTA