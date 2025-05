Quando chiude Uomini e Donne? Svelata la data dell’ultima puntata della stagione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano poche settimane alla conclusione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi ogni pomeriggio sui teleschermi di Canale 5. Con l’avvicinarsi dell’estate, molti programmi andranno in vacanza tra questi è anche U&D. Secondo le indiscrezioni circolate sul web, l’ultima puntata con i protagonisti del trono over e classico è fissata per il prossimo venerdì 30 maggio. Uno slittamento di una settimana per permettere la messa in onda della scelta di Gianmarco. Proprio quest’ultimo ha scelto Cristina Ferrara in un momento che emozionerà tutto il pubblico di Uomini e Donne. Inoltre sono attese le uscite di scena di diverse coppie del trono over come quella formata da Giovanni e Francesca. Il cavaliere tornerà in studio per fare una romantica dichiarazione d’amore alla dama, che deciderà di dargli una chance.

L’ultima puntata di Uomini e Donne prevista per il 30 maggio

Uomini e Donne andrà in onda con l’ultima puntata il prossimo venerdì 30 maggio. Nel frattempo ieri 12 maggio si è registrata una nuova registrazione del dating show dove sono accaduti diversi colpi di scena. In particolare, Rosanna ha letto una romantica lettera al suo Giuseppe. La dama ha confessato di essersi innamorata di lui. Gianni Sperti a questo punto ha ricordato a Giuseppe che avevano una gara di ballo in sospeso. I due si sono sfidati al centro dello studio per l’ultima volta. Inoltre grande attenzione su Francesca e Giovanni. La donna ha accettato di dare l’esclusiva al cavaliere dopo essere uscita a cena con lui. Alessio ha accusato la dama di essere una persona incoerente. Infine Gemma ha braccato Arcangelo per poi rimanerci malissimo quando ha lasciato il programma per motivi personali.