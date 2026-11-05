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Quando c’è il Black Friday 2026?

Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre, il giorno dopo la Festa del Ringraziamento che negli Stati Uniti sarà il 26 novembre 2026.

Ma molti negozi della grande distribuzione, soprattutto di elettronica, hanno già fatto partire i grandi saldi tanto che ormai viene definito “Black November”.

L’evento nasce negli Stati Uniti come inizio non ufficiale dello shopping natalizio ed è stato adottato anche dai negozi italiani, sia fisici sia online.

Il Cyber Monday è previsto per il lunedì 30 novembre.