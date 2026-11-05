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*“ConverSiamo Insieme”: venerdì 6 novembre la Consulta delle Donne invita le donne di Manfredonia a incontrarsi e raccontarsi*

Un incontro informale per condividere esperienze, idee e desideri per la propria città.

*Manfredonia, 4 novembre 2026* – Come si vive oggi a Manfredonia? Cosa ci piace della nostra città? Cosa vorremmo migliorare?

Sono domande semplici, quelle da cui vuole partire la *Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia, che per **venerdì 6 novembre, alle ore 18:30, organizza *“ConverSiamo Insieme”**, un incontro aperto a tutte le donne che vivono e lavorano sul territorio.

Non sarà un convegno, né un dibattito formale. L’idea è ritrovarsi attorno a un tavolo, magari davanti a una tazza di tè, per scambiare quattro chiacchiere, conoscersi e condividere esperienze, impressioni e desideri per la propria città.

Non occorre essere abituate a parlare in pubblico: si potrà intervenire liberamente, ascoltare le altre o semplicemente portare il proprio punto di vista. *Anche le esperienze più ordinarie possono offrire spunti preziosi.*

L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso con cui la Consulta intende conoscere meglio la vita quotidiana delle donne di Manfredonia, per costruire nel tempo proposte sempre più vicine alle loro esigenze.

*L’attenzione all’accoglienza passa anche dai piccoli dettagli:* uno spazio accessibile, un angolo dedicato ai bambini con giochi e attività insieme alle educatrici e la disponibilità della Consulta a cercare soluzioni per chi avesse difficoltà negli spostamenti. Perché partecipare alla vita della propria città dovrebbe essere semplice e naturale.

*L’appuntamento è in Corso Manfredi 254, accanto all’ex bar Stella. La partecipazione è libera e gratuita.*

*Nessun intervento da preparare, nessuna iscrizione: solo un’occasione per incontrarsi, ascoltarsi e contribuire con la propria voce.*