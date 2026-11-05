Attualità Manfredonia
Confcommercio Manfredonia a Palazzo San Domenico per definire le attività natalizie
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Confcommercio Manfredonia a Palazzo San Domenico per definire le attività natalizie
Definizione delle attività natalizie ed una serie di input forniti, in previsione dei prossimi eventi, per per la delegazione Confcommercio di zona, presente oggi a Palazzo San Domenico.
Programmazione e condivisione di idee per provare ad incrementare l’affluenza in città.