Attualità Manfredonia

Confcommercio Manfredonia a Palazzo San Domenico per definire le attività natalizie

Redazione5 Novembre 2026
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Confcommercio Manfredonia a Palazzo San Domenico per definire le attività natalizie

Definizione delle attività natalizie ed una serie di input forniti, in previsione dei prossimi eventi, per per la delegazione Confcommercio di zona, presente oggi a Palazzo San Domenico.

Programmazione e condivisione di idee per provare ad incrementare l’affluenza in città.

Redazione5 Novembre 2026