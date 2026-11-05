Meteo, il maltempo colpirà anche nella prossima settimana, ma in altre zone d’Italia
Meteo, il maltempo colpirà anche nella prossima settimana, ma in altre zone d’Italia
La prossima settimana vedrà il graduale ritorno della circolazione atlantica sul Mediterraneo e sull’Italia. Sarà un cambiamento importante, destinato a riportare precipitazioni diffuse e, in diverse aree del Paese, anche localmente intense.
Lo scrive MeteoLive
Il Nord-Ovest potrebbe diventare una delle aree maggiormente esposte ai fenomeni, con piogge diffuse e a tratti abbondanti, specie tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Condizioni di maltempo marcato sono attese anche lungo gran parte del versante tirrenico, con precipitazioni frequenti e localmente intense tra Toscana, Lazio e soprattutto Campania.
Questa volta l’Adriatico vedrà solo le briciole: qui le precipitazioni dovrebbero manifestarsi in maniera più discontinua e irregolare, alternate a pause asciutte anche di una certa consistenza. Non si tratterà dunque di una fase pienamente perturbata, ma piuttosto di un contesto variabile.
A partire da sabato 14, infatti, alcuni scenari modellistici ipotizzano l’inserimento di aria più fredda di origine artica in discesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo.