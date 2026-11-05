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Meteo, il maltempo colpirà anche nella prossima settimana, ma in altre zone d’Italia

La prossima settimana vedrà il graduale ritorno della circolazione atlantica sul Mediterraneo e sull’Italia. Sarà un cambiamento importante, destinato a riportare precipitazioni diffuse e, in diverse aree del Paese, anche localmente intense.

Lo scrive MeteoLive

Il Nord-Ovest potrebbe diventare una delle aree maggiormente esposte ai fenomeni, con piogge diffuse e a tratti abbondanti, specie tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Condizioni di maltempo marcato sono attese anche lungo gran parte del versante tirrenico, con precipitazioni frequenti e localmente intense tra Toscana, Lazio e soprattutto Campania.

Questa volta l’Adriatico vedrà solo le briciole: qui le precipitazioni dovrebbero manifestarsi in maniera più discontinua e irregolare, alternate a pause asciutte anche di una certa consistenza. Non si tratterà dunque di una fase pienamente perturbata, ma piuttosto di un contesto variabile.

A partire da sabato 14, infatti, alcuni scenari modellistici ipotizzano l’inserimento di aria più fredda di origine artica in discesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo.