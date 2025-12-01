[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Qualità della vita, vince Trento. Foggia è 98a

Trento torna in testa all’indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori. Nella top 10 trionfa il Nord con Milano tra le teste di serie all’8° posto. Roma, in salita di 13 posizioni, guida la rimonta delle grandi città metropolitane. Il Sud rimane fanalino di coda, con Reggio Calabria che si conferma ultima.

Secondo posto per Bolzano, terzo per Udine.

Nel complesso, le città metropolitane registrano un miglioramento rispetto all’edizione 2024: solo due su 14, Bari e Catania, calano di posizione rispetto all’indagine dell’anno scorso, mentre altre due (Firenze, 36ª, e Messina, 91ª)risultano stabili. La competitività di questi territori sul piano degli affari e del lavoro, ma anche l’attrattività su quello degli studi e dell’offerta culturale, contribuiscono dunque a mitigare la presenza di disuguaglianze accentuate che rende queste aree più esposte alla polarizzazione interna.

A guidare la risalita con un avanzamento di 13 posizioni è Roma, che si piazza 46ª, mentre Genova sale di 11 gradini arrivando al 43° posto. In miglioramento anche le già citate Bologna, che rimane tra le prime dieci ma a +5 sul 2024, e Milano (+4). Torino sale di una posizione (57ª) .

La Puglia: Foggia è 98a, la Bat 86a, Bari 67a, Brindisi 88a, Taranto 99a e Lecce 81a.