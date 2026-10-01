Quali documenti ISEE servono per la DSU 2026?

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Una domanda all’INPS, un bonus bollette, la mensa scolastica o l’iscrizione all’università: molte pratiche partono dalla stessa richiesta. Quali documenti Isee servono? Arrivare al CAF o dal professionista con le carte già ordinate evita appuntamenti ripetuti e, soprattutto, dichiarazioni incomplete che possono rallentare l’attestazione.

Per l’ISEE 2026 la Dichiarazione sostitutiva unica, cioè la DSU, considera in via ordinaria redditi e patrimoni riferiti al 2024. Non basta quindi recuperare l’ultima busta paga o il saldo del conto di oggi: occorre guardare al nucleo familiare e alla situazione economica di due anni prima. Ci sono però eccezioni e moduli aggiuntivi, in particolare per disabilità, genitori non conviventi, studenti e variazioni recenti del lavoro.

Quali documenti ISEE portare per la DSU

La prima cosa da verificare è chi fa parte del nucleo familiare alla data di presentazione. In generale coincidono con le persone presenti nello stesso stato di famiglia, ma le regole hanno particolarità per coniugi, figli a carico, separazioni e nuclei con genitori non conviventi. È questo il passaggio da chiarire prima di consegnare i documenti.

Per tutti i componenti del nucleo servono documento di identità valido e codice fiscale. Se si presenta la DSU tramite delega, vanno predisposti anche i dati e i documenti della persona delegata. È utile avere con sé una copia della precedente attestazione ISEE, se disponibile: non sostituisce le nuove dichiarazioni, ma può aiutare a controllare conti, immobili e componenti già indicati.

Il pacchetto principale di documenti si divide in quattro aree: redditi, patrimonio finanziario, immobili e situazioni personali o familiari. Un CAF può richiedere moduli propri o ulteriori riscontri, ma la sostanza resta questa:

certificazioni uniche, modello 730, modello Redditi Persone fisiche e documentazione di pensioni, trattamenti assistenziali o redditi percepiti nel 2024;

saldo al 31 dicembre 2024 e giacenza media 2024 di conti correnti, libretti postali, carte prepagate con IBAN e altri rapporti finanziari intestati o cointestati;

dati di investimenti, titoli, fondi, azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi, polizze assicurative rilevanti ai fini ISEE e partecipazioni societarie;

visure, atti di acquisto o altra documentazione degli immobili posseduti in Italia o all’estero, oltre alle informazioni su mutui residui e contratti di locazione.

Non tutti devono produrre ogni singolo documento dell’elenco. Chi non possiede immobili, ad esempio, non dovrà fornire atti o visure. Al contrario, lasciare fuori un conto poco usato, una carta con IBAN o un libretto aperto per un figlio può creare problemi: nella DSU vanno dichiarati anche i rapporti con importi modesti, se esistenti nel periodo di riferimento.

Redditi: non solo stipendio e pensione

Il reddito complessivo è spesso già disponibile nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, ma non è prudente affidarsi solo ai dati precompilati. Conviene portare la Certificazione unica 2025, relativa ai redditi 2024, la dichiarazione dei redditi eventualmente presentata e i documenti su prestazioni che potrebbero non risultare in modo immediato.

Rientrano tra le informazioni da comunicare anche redditi esenti, redditi prodotti all’estero, assegni di mantenimento ricevuti dall’ex coniuge per i figli o per sé e compensi specifici. Gli assegni periodici effettivamente versati, se stabiliti dall’autorità giudiziaria, vanno invece documentati perché incidono sul calcolo.

Per lavoratori autonomi, soci di società e titolari di partita IVA il quadro può essere più articolato. Servono dichiarazioni fiscali, dati dell’attività e documentazione relativa alle partecipazioni. In questi casi è consigliabile chiedere in anticipo al CAF quali carte portare, senza aspettare il giorno dell’appuntamento.

Conti correnti, giacenza media e investimenti

Questo è il punto che più spesso fa tornare indietro le famiglie. Per ogni conto o carta con IBAN vanno indicati sia il saldo al 31 dicembre 2024 sia la giacenza media dell’intero 2024. I due importi non sono alternativi: averne uno solo non è sufficiente.

Le banche e Poste Italiane rendono normalmente disponibile l’attestazione ISEE nella sezione online, in filiale o negli uffici postali. Bisogna richiederla per tutti i rapporti intestati ai componenti del nucleo, comprese le cointestazioni. Se un conto è cointestato con una persona esterna al nucleo, va comunque dichiarato secondo la quota di possesso prevista.

Attenzione anche a depositi titoli, libretti, buoni postali, fondi e polizze. Non tutte le assicurazioni seguono lo stesso trattamento, perciò è utile chiedere alla compagnia una certificazione predisposta per l’ISEE. Dichiarare un prodotto finanziario in modo approssimativo può rendere necessario correggere la DSU.

Casa, affitto e patrimonio immobiliare

Chi possiede fabbricati o terreni deve fornire i dati catastali e il valore ai fini IMU, anche per immobili non abitati, quote di proprietà, terreni agricoli o case all’estero. Per l’abitazione principale è rilevante anche il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre 2024: serve la certificazione della banca, non la rata mensile pagata oggi.

Chi vive in affitto deve portare il contratto di locazione registrato e l’ultimo canone annuo previsto. Il contratto è particolarmente rilevante per il calcolo dell’ISEE, perché l’affitto può incidere sulla situazione del nucleo. Se il contratto è scaduto, cambiato o non è registrato, è bene regolarizzare la posizione prima di presentare la DSU.

I documenti aggiuntivi nei casi più frequenti

Alcune situazioni richiedono attenzione perché cambiano il nucleo o danno accesso a maggiorazioni e prestazioni specifiche. Per persone con disabilità o non autosufficienza possono servire verbali di invalidità, certificazioni di handicap e documenti relativi a spese di assistenza o ricovero. Non è un dettaglio: il modello ISEE considera queste condizioni con regole dedicate.

Per figli di genitori separati o non conviventi possono essere necessari sentenze, accordi omologati, provvedimenti sugli assegni di mantenimento e informazioni sul genitore non convivente. Il fatto di avere residenze diverse, da solo, non risolve automaticamente la questione ISEE.

Gli studenti universitari che chiedono riduzioni sulle tasse o prestazioni per il diritto allo studio devono prestare particolare attenzione al concetto di studente autonomo. Trasferire la residenza pochi mesi prima dell’iscrizione non basta sempre per essere considerati un nucleo separato da quello dei genitori. Servono requisiti di residenza e reddito, da verificare con l’ateneo o con chi raccoglie la DSU.

Per l’ISEE minorenni, necessario ad esempio per alcune misure rivolte ai figli, entrano in gioco regole specifiche quando i genitori non sono coniugati e non convivono. Anche qui, portare sentenze e attestazioni degli assegni consente di evitare dati incompleti.

ISEE ordinario, corrente e precompilato: cosa cambia

L’ISEE ordinario è quello richiesto nella maggior parte delle domande e fotografa la situazione sulla base dei dati del 2024. Se però dopo quel periodo una persona ha perso il lavoro, ha subito una forte riduzione del reddito o ci sono state variazioni patrimoniali rilevanti, può essere valutata la richiesta di ISEE corrente.

L’ISEE corrente non è automatico e richiede documenti aggiornati, come buste paga recenti, attestazioni di disoccupazione, cessazione del rapporto di lavoro, certificazioni di reddito o patrimonio. Ha una validità limitata e serve proprio a rappresentare una condizione economica cambiata rispetto a quella fotografata dall’ISEE ordinario.

Esiste anche la DSU precompilata, accessibile con le credenziali digitali. Può far risparmiare tempo, ma non elimina la necessità di controllare ogni dato. Alcune informazioni arrivano dalle banche dati pubbliche, altre vanno confermate o integrate dal cittadino. È una soluzione comoda per chi ha una situazione lineare; per nuclei con immobili, rapporti finanziari numerosi o casi familiari complessi, l’assistenza di un CAF resta spesso la strada più prudente.

Gli errori che possono pesare sull’attestazione

Il primo errore è usare l’anno sbagliato. Per la DSU 2026, salvo situazioni particolari come l’ISEE corrente, il riferimento ordinario è il 2024. Il secondo è dimenticare rapporti finanziari chiusi nel corso del 2025 ma esistenti nel 2024: contano comunque ai fini della dichiarazione.

Un’altra svista frequente riguarda i codici fiscali dei figli, i dati catastali e le quote di proprietà. Anche le cointestazioni vanno lette con attenzione. Chi presenta la domanda per bonus, mense, asili nido, agevolazioni sulle utenze o contributi comunali dovrebbe muoversi per tempo: l’attestazione non arriva sempre nello stesso giorno della compilazione.

Preparare una cartellina, cartacea o digitale, con documenti divisi per ogni componente della famiglia è il modo più semplice per evitare corse dell’ultimo minuto. Prima di firmare la DSU, vale la pena rileggere nomi, conti, immobili e redditi: pochi minuti di controllo possono fare la differenza quando da quell’ISEE dipende un aiuto concreto per la famiglia.