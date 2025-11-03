Eventi ManfredoniaManfredonia

Quale pace per la Palestina? Dialogo a Manfredonia

Redazione3 Novembre 2025
🏳️‍🌈Quale Pace per la Palestina?

Mercoledì 5 novembre alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, si terrà un incontro con l’architetto Nasri Kumsieh, che dialogherà con il Sindaco Domenico La Marca per per approfondire il tema della pace e della cooperazione internazionale.

Interverranno:

👉🏻Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata

👉🏻Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo

Sarà presente all’incontro anche Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia

Un momento di confronto e condivisione aperto a tutta la cittadinanza su pace, dialogo e solidarietà tra i popoli

