Quale pace per la Palestina? Dialogo a Manfredonia
Mercoledì 5 novembre alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, si terrà un incontro con l’architetto Nasri Kumsieh, che dialogherà con il Sindaco Domenico La Marca per per approfondire il tema della pace e della cooperazione internazionale.
Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata
Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo
Sarà presente all’incontro anche Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia
Un momento di confronto e condivisione aperto a tutta la cittadinanza su pace, dialogo e solidarietà tra i popoli