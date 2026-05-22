Pulizia spiagge libere di Manfredonia e Siponto, il Consigliere Marasco diffida e invita gli enti competenti a provvedere con urgenza

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Pulizia spiagge libere di Manfredonia e Siponto – Situazione Spiaggia del Castello. Il Consigliere Marasco diffida e invita gli enti competenti a provvedere con urgenza

Manfredonia, 22 maggio 2026

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, torna d’attualità il tema del decoro e della fruibilità delle nostre spiagge libere, bene comune e biglietto da visita della città. La foto qui allegata ritrae uno dei luoghi simbolo di Manfredonia: la Spiaggia del Castello. Un’area di pregio che merita rispetto, cura e interventi immediati, mentre quella di Siponto il Comune ha provveduto alla pulizia.

A chi spetta la pulizia? Facciamo chiarezza. Sulle spiagge libere la competenza alla pulizia è chiara e definita dalla normativa vigente: Art. 8 L.R. Puglia n. 17/2015 e Piano Regionale delle Coste. Il Comune e l’Autorità Portuale deve garantire pulizia, raccolta rifiuti e manutenzione ordinaria, anche tramite affidamento a ditte esterne

Ad oggi,” la Spiaggia del Castello presenta criticità igienico-sanitarie e di decoro non più tollerabili ”. I cittadini e i turisti hanno diritto a spiagge libere pulite, sicure e gratuite.

La Diffida – In qualità di Consigliere Comunale, diffido formalmente l’AUTORITA’ PORTUALE, in persona del Responsabile e del Dirigente del Settore competente, a provvedere con la massima urgenza alla pulizia straordinaria e alla messa in sicurezza della Spiaggia del Castello e di tutte le spiagge libere del litorale cittadino di loro competenza compreso le spiagge della Riviera sud di Manfredonia.

Invito, altresì, gli uffici preposti ad attivare immediatamente il servizio di pulizia previsto dagli atti di programmazione e dal contratto con la ditta incaricata della raccolta rifiuti, e a rendere pubblico il calendario degli interventi.

Il rispetto della legge e dei regolamenti non è un optional. Qualora non si dovesse provvedere in tempi brevi, sarò costretto a interessare gli organi sovraordinati, inclusa la Capitaneria di Porto e la Regione Puglia, per la tutela del demanio e della salute pubblica.

Manfredonia non può permettersi di arrivare impreparata all’estate. I manfredoniani e ospiti meritano di più.

Il Consigliere Comunale – Giuseppe Marasco