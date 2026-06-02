Meteo
Puglia, precipitazioni attese domani: allerta protezione civile
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Puglia, precipitazioni attese domani: allerta protezione civile
ALLERTA GIALLA
Validità: dalle ore 08:00 del 03.06.2026 per le successive 12 ore
Evento previsto
Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati
generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivita’ elettrica.