Puglia-Moldavia, al via il volo Bari-Chișinău di Wizz Air

Puglia e Moldavia dal 28 ottobre prossimo saranno più vicine grazie alla nuova rotta Bari-Chișinău, operata da Wizz Air. Questo nuovo collegamento che avrà una frequenza trisettimanale (martedì, giovedì e sabato) risponde alla sempre più crescente domanda di mobilità tra le due regioni e conferma il ruolo strategico dell’aeroporto di Bari nelle connessioni con l’Europa dell’Est.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’apertura di questa nuova rotta verso la Moldavia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – un progetto su cui, con l’assessorato regionale allo Sviluppo Economico, lavoriamo da tempo con determinazione e visione strategica. Questo collegamento rappresenta un’importante opportunità per le imprese pugliesi che guardano con crescente interesse all’export e all’internazionalizzazione trovando nella Moldavia un partner commerciale sempre più dinamico e ricettivo. La Moldavia, con la sua posizione geografica strategica tra l’Europa orientale e i mercati dell’area balcanica, rappresenta una porta d’accesso privilegiata per gli scambi commerciali. Con questa nuova rotta, Aeroporti di Puglia conferma il proprio impegno nel rendere la nostra regione sempre più connessa e attrattiva, rafforzandone la centralità nei collegamenti aerei con l’area balcanica. Il volo, novità assoluta per Bari e per la Puglia, rappresenta un’opportunità per attrarre flussi turistici e favorire gli scambi commerciali. Siamo orgogliosi della collaborazione con Wizz Air e continueremo a lavorare per garantire alla nostra rete aeroportuale nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

Grazie alla sua combinazione di cultura, enogastronomia e ospitalità, Chișinău rappresenta una meta affascinante e inaspettata, ideale per una fuga dalla routine alla scoperta di una delle capitali più autentiche dell’Europa orientale.

“Siamo contenti – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – di aver collaborato con Aeroporti di Puglia per il lancio di questa nuova tratta che apre le porte a Chisinau e alla Moldavia. Questo lancio dimostra concretamente l’impegno di Wizz Air nell’internazionalizzazione del Sud Italia, connettendo il territorio barese a un’area strategica per scambi commerciali e culturali. Questa tratta non solo favorisce le opportunità di business, ma sostiene anche il settore turistico, motore essenziale dell’economia regionale. Con tariffe accessibili e un network in continua espansione, continuiamo a investire nella crescita della connettività pugliese”.

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €19,99.