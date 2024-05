Puglia, instabilità localizzata nelle ore centrali

#SABATO: INSTABILITÀ LOCALIZZATA NELLE ORE CENTRALI.

Torna a brontolare il cielo in un contesto molto mite. Nelle ore centrali di oggi fenomeni molto localizzati potranno avere luogo a macchia di leopardo, seguendo una linea di convergenza di venti opposti (linea rossa) che faranno da detonatore per temporali isolati e rovesci improvvisi. Fenomeni per lo più da deboli a moderati, ma non sono esclusi cumulogenesi localmente intense con forti precipitazioni. Instabilità che resterá viva anche per la giornata di domenica ma solo sui settori meridionali della Puglia in un’alternanza tra schiare e locali annuvolamenti.

Tavoliere occidentale Subappennino, Alta Murgia, Gargano interno, Murgia occidentale, litorale ionico Salentino e basso Leccese, le zone in cui la convergenza dei venti sarà più favorevole alla formazione di rovesci e temporali.

