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Puglia, “Il buco sanitario è un buco elettorale”

DEBITO REGIONE, CERA (LEGA): “IL BUCO SANITARIO DEL 2025 È UN BUCO ELETTORALE. ORA IL CONTO LO PAGANO I PUGLIESI”

BARI, 11 maggio 2026

“C’è un dettaglio che in questi giorni nessuno vuole evidenziare e che invece cambia completamente la lettura del deficit sanitario pugliese”: Napoleone Cera, consigliere regionale e vicecommissario della Lega Puglia introduce così una riflessione sulla mole di debito che la Regione ha accumulato nel 2025.

“Non negli anni precedenti – sottolinea –, nel solo 2025. L’anno in cui si votava per il rinnovo del Consiglio regionale e per la presidenza della Puglia”.

In quell’anno, ricorda il consigliere, il Governo Meloni ha trasferito alla Puglia 139 milioni in più rispetto all’anno precedente. Eppure il buco è esploso lo stesso, arrivando a quasi 350 milioni.

E dai bilanci delle Aziende Sanitarie emergono dati che meritano una spiegazione pubblica: “In anno elettorale – argomenta Cera – le spese per le consulenze sono aumentate, il costo del personale è cresciuto, pur avendo lo stesso peso economico del 2024 per i servizi, come dimostra l’aumento della mobilità passiva, cioè del numero di pugliesi che vanno a curarsi fuori regione, perché costretti o per scelta personale. La domanda che oggi pongo è semplice e diretta: perché in anno elettorale la sanità pugliese ha aumentato le voci di spesa discrezionale senza migliorare i servizi ai cittadini? Chi ha autorizzato quelle consulenze? Su quale base sono stati gestiti i costi del personale? E chi risponde di scelte compiute quando si stava già pensando alle urne più che agli ospedali?”.

Oggi il presidente Decaro trova quel buco e lo scarica sui pugliesi aumentando l’Irpef. “Ma è importante dire che quel buco ha una storia, ha delle date, ha dei responsabili. E quella storia deve essere raccontata fino in fondo, in Consiglio regionale, con i documenti in mano e le risposte dovute ai cittadini”, la sollecitazione di Cera.