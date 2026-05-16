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Puglia, ecco gli aumenti delle tasse per coprire il deficit sanitario

Decaro questa mattina ha mostrato gli aumenti degli addizionali regionali per coprire il buco di bilancio presente sulla sanità pugliese.

Secondo le simulazioni della Regione e riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno, questa manovra comporterà aumenti mensili del carico Irpef di 4,17 euro al mese per redditi lordi tra i 15 e i 28mila euro (l’addizionale salirà dallo 0,2% allo 0,9%), 19,33 euro al mese per redditi lordi tra i 28 e i 50mila euro annui (l’addizionale salirà dallo 0,4% al 2%), e 66,62 euro o più per redditi tra i 50 e i 100mila euro lordi annui (salirà dallo 0,62% al 2,1%). «Oltre il 70% dei pugliesi non avrà un aumento o avrà un aumento limitato a circa 4 euro al mese», sostiene il presidente. In particolare nessun aumento è previsto per il 32,83% dei contribuenti, cioé per chi dichiara fino a 15mila euro annui.