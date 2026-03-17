Puglia: “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali

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La Regione Puglia ha pubblicato il bando “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali rivolti ai giovani tra i 14 e i 25 anni.

Cuore di questo avviso sono proprio gli Enti del Terzo Settore, chiamati a progettare e realizzare percorsi capaci di incidere davvero nei contesti più fragili, contrastando la devianza e costruendo alternative fondate sulla legalità, sulla partecipazione e sulla crescita.

Per questo, come Assessorato al Welfare e Cultura, abbiamo organizzato un incontro pubblico in Aula Consiliare per accompagnare concretamente le realtà del Terzo Settore nella lettura dell’avviso, chiarire i requisiti e favorire la partecipazione.

I progetti potranno durare fino a 24 mesi e ottenere contributi significativi, con attività che spaziano dalla cultura alla comunicazione, dall’arte alla legalità.

Martedì 23 marzo, alle ore 17.30, ci vediamo in Aula Consiliare.

Chi opera nel Terzo Settore sa che il cambiamento passa dal lavoro quotidiano e dalla presenza nei territori. Questo bando è un’occasione per dare ancora più forza a quel lavoro.

Maria Teresa Valente

Assessorato al Welfare e Cultura