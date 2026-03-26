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Puglia, auto imbrattata e ricoperta di stampe della chat tra il proprietario ed una ragazza conosciuta sui social

Armata di spray, ha imbrattato l’auto del partner scrivendo frasi pesanti come “traditore” e “merda” sulla carrozzeria.

Ma non si è fermata qui.

A rendere la scena ancora più eclatante è stata la scelta di attaccare sulla vettura numerose stampe delle conversazioni tra l’uomo e quella che sembra una ragazza conosciuta sui social. Un gesto plateale che ha trasformato l’auto in una sorta di “bacheca pubblica” della vicenda privata.

L’auto presa di mira per vendetta si trova ad Altamura, come i protagonisti di questa triste storia.

Scritte con spray e fogli attaccati con le “prove” del tradimento. Da Whatsapp è rimbalzata sui social e così questa foto, scattata ad Altamura, è diventata di dominio pubblico. E si è trasformata in un gossip, subito diventato virale. Sui protagonisti è top secret. Di sicuro, una storia finita davvero male.

