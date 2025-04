[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, anno scolastico 25/26 al via il 16 settembre

La giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2025/26, stabilendo le linee guida per l’adattamento da parte delle istituzioni scolastiche. Per lo svolgimento delle attività educative e didattiche sono previsti: 221 giorni per le scuole dell’infanzia; 203 giorni per tutte le altre istituzioni scolastiche.

Le lezioni inizieranno il 16 settembre 2025 per le scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia, è possibile anticipare l’avvio grazie all’autonomia scolastica, purché:

venga rispettato il numero totale dei giorni previsti;

siano recuperati eventuali giorni di anticipo durante l’anno scolastico, in caso di ponti o ricorrenze locali.

Il termine delle lezioni è fissato per il 9 giugno 2026, mentre per le scuole dell’infanzia la chiusura è prevista per il 30 giugno 2026.