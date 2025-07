[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pubblicato l’Avviso Confidi 2025 della Camera di Commercio di Foggia

La Camera di Commercio di Foggia ha pubblicato l’Avviso Confidi 2025, uno strumento operativo per sostenere concretamente l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese della Capitanata.

L’intervento prevede un contributo per l’abbattimento delle commissioni di garanzia sostenute dalle imprese per l’accesso a finanziamenti bancari assistiti da Confidi convenzionati.

L’obiettivo è ridurre i costi a carico delle imprese che investono in attrezzature, innovazione e crescita, facilitando l’accesso a condizioni più favorevoli.

Possono beneficiare dell’iniziativa le imprese con sede legale o operativa regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Foggia.

Il contributo consiste nel rimborso fino a 1.000 euro delle commissioni pagate al Confidi per il rilascio di una garanzia su un finanziamento finalizzato a investimenti aziendali, con una copertura fino all’80%.

È prevista inoltre una maggiorazione del 10% per le imprese femminili, giovanili (under 36) o iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese come start-up innovative.

Le operazioni ammissibili devono avere un importo massimo di 40.000 euro, una durata massima di 60 mesi, un tasso di interesse non superiore al 5,5% annuo e devono essere garantite da Confidi con garanzia pari almeno all’80%.

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente tramite i Confidi convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente camerale.

Il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, ha dichiarato:

“Con questo Avviso, la Camera di Commercio rinnova il proprio impegno concreto nel sostenere il tessuto produttivo locale. Le imprese del nostro territorio, soprattutto quelle più piccole, faticano spesso ad accedere al credito. Attraverso questa misura contribuiamo ad alleggerire i costi e ad accompagnarle verso investimenti capaci di generare sviluppo e occupazione”.

Il testo integrale dell’Avviso, con modulistica e istruzioni operative, è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Foggia, all’indirizzo: https://www.fg.camcom.it/bandi-contributi/avviso-pubblico-confidi-anno-2025

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sviluppo Imprese della Camera di Commercio all’indirizzo e-mail imprese@fg.camcom.it