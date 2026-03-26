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Provincia di Foggia: vento forte ed alberi caduti sulle strade provinciali

La Provincia di Foggia, in considerazione delle forti raffiche di vento in atto e delle numerose segnalazioni di alberi caduti sulla sede stradale, raccomanda la massima prudenza alla guida e invita i cittadini a spostarsi esclusivamente per necessità urgenti.

La Protezione Civile ha emesso allerta meteo GIALLA sul territorio provinciale. Le condizioni avverse sono attese in graduale miglioramento a partire dalla mattinata di domani, venerdì 27 marzo.

Le squadre tecniche provinciali sono attive su tutto il territorio per il monitoraggio della viabilità e per garantire interventi rapidi in caso di necessità.

Inoltre con Ordinanza n. 18 del 26 marzo 2026, il Dirigente del Settore Viabilità ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, delle seguenti strade provinciali per l’intero tracciato, a causa della caduta di rami e alberi determinata dalle forti raffiche di vento in atto:

∙ SP 144 – della Foresta Umbra

∙ SP 52bis – del Mandrione

La chiusura, eccetto i mezzi di soccorso, è in vigore dall’emissione dell’ordinanza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, che sarà comunicato tempestivamente