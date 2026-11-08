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Protezione civile, a Vieste il primo incontro provinciale per definire una strategia condivisa a tutela dei territori e delle comunità in vista della Campagna AIB 2027

E’ partito ieri, venerdì 6 novembre, da Vieste il ciclo di incontri a carattere provinciale con il sistema territoriale di Protezione civile, promosso dagli assessori regionali all’Ambiente e al Clima, con delega alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento, e all’Agricoltura e sviluppo rurale della Regione, Francesco Paolicelli.

“Abbiamo aperto questi incontri a Vieste per dare un segnale di coesione di un sistema, quello della Protezione civile, che si basa sul fare rete e sulla fiducia, oltre che sul senso del dovere e sulla passione del Volontariato, che questa estate proprio qui ha visto mettere a dura prova la sua credibilità, a causa di noti fatti di cronaca – ha dichiarato l’assessore Ciliento -. Invece, noi dobbiamo ribadire che il sistema di Volontariato di Protezione civile che opera su questo territorio ha dimostrato un forte senso di responsabilità, perché consapevole che il suo compito è tutelare il patrimonio naturale e boschivo, così ricco e unico in questa provincia, e le comunità locali e i turisti, per non arrecare danno all’immagine e all’economia del territorio.”

L’incontro è stata l’occasione per ascoltare dai rappresentanti provinciali di Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Arif, dal Dipartimento Protezione civile e Gestione delle Emergenze e dalla Sezione Protezione civile della Regione Puglia, dal Coordinamento provinciale di Foggia delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, dal Parco Nazionale del Gargano, e da alcuni dei sindaci e delle associazioni di volontariato presenti, punti di forza e debolezza della campagna AIB 2026. I dati condivisi hanno evidenziato un aumento del numero di incendi, alcuni di vaste proporzioni che hanno interessato ampie superfici boscate anche per più giorni, perdurando nelle ore serali e notturne, cosa che nel passato accadeva raramente. Anche a causa delle caratteristiche di questo territorio, si è registrato il più alto numero di interventi aerei (98 distribuiti su 50 eventi di incendio distinti), ricordando che un elicottero della flotta regionale e i Fire boss della flotta di Stato sono allocati all’Aeroporto Gino Lisa di Foggia.

In vista della campagna AIB 2027, tra i suggerimenti emersi rispetto alle azioni di prevenzione ci sono: una più attenta manutenzione delle aree boscate e del verde in generale, con interventi di pulizia e la creazione in numerosi punti di fasce tagliafuoco, l’implementazione delle vasche di raccolta di acqua o una maggiore dislocazione di autobotti, la necessità che tutti i Comuni si dotino di un Piano comunale di Protezione civile che contenga anche il rischio incendio, il potenziamento dei presidi territoriali di protezione civile in zone che risultano scoperte, questo alla luce delle difficoltà dei collegamenti in una provincia vasta e orograficamente complessa. E poi un invito ai sindaci e alle stesse associazioni di volontariato: provare a riavvicinare i giovani al mondo della Protezione civile, così da veder crescere il numero dei volontari e da poter creare presidi anche in quei Comuni che al momento non hanno associazioni sui loro territori.

“Ringrazio il sindaco di Vieste, nonché presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, che ci ha ospitato, e le consigliere regionali Rossella Falcone e Graziamaria Starace che hanno portato i loro contributi – ha detto l’assessore Ciliento -. Numerosi e interessanti spunti sono emersi, anche grazie alla partecipazione propositiva dei sindaci, e sicuramente ne arriveranno altri, poiché abbiamo invitato a farci recapitare proposte scritte e meglio strutturate nelle prossime settimane, così da valutarle al tavolo regionale insieme all’assessore Paolicelli e al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale.”

“Questi incontri nascono dalla consapevolezza che la programmazione è fatta di ascolto e di condivisione e che, in un sistema così articolato come quello della Protezione civile, bisogna fare in modo che ogni soggetto sia valorizzato per le sue competenze e per le responsabilità che gli competono – ha concluso Ciliento -. Dobbiamo arrivare a definire tutti insieme una strategia che ci consenta di mettere in atto azioni di prevenzione più efficaci e di affrontare le emergenze con maggiore tempestività, di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e di responsabilizzare ogni singolo cittadino a vivere il rapporto con l’ambiente in maniera legale, rispettando le regole.”

Prossimo appuntamento il 16 novembre a Campi Salentina (LE) presso la SORT della Protezione civile regionale in via Eduardo de Filippo.