Prosegue la raccolta firme di Futuro Nazionale contro la Moschea a Foggia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ALTRE MILLE FIRME RACCOLTE DA FUTURO NAZIONALE CONTRO LA MOSCHEA A FOGGIA

FOGGIA, 13 maggio 2026. Anche lo scorso fine settimana il Comitato Costituente Locale n. 53 di Futuro Nazionale ha richiamato al gazebo allestito all’isola pedonale di corso Vittorio Emanuele mille cittadini che hanno firmato la petizione avviata per esprimere un fermo No alla costruzione di una moschea a Foggia. “Diversamente da chi ha bollato la nostra iniziativa come inutile, i cittadini foggiani sono di tutt’altro avviso, e la partecipazione, la rivendicazione e la difesa della propria identità, la preoccupazione per la tenuta sociale e per la convivenza basata sul rispetto reciproco non sono mai inutili. La nostra raccolta firme proseguirà anche nei prossimi fine settimana per raggiungere la soglia fissata insieme al generale Roberto Vannacci, in attesa di segnali di vita anche da parte degli altri partiti del centrodestra e di risposte dall’amministrazione comunale, quando avranno finito di litigare per poltrone da difendere a oltranza o da conquistare. I cittadini hanno bisogno di ascolto e di attenzione, e Futuro Nazionale è dalla loro parte. Gli altri dove sono, invece?” dichiara Massimo Russo, invece, referente del Comitato Costituente 53 Foggia.