[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Proiezione del docufilm “Il sangue mai lavato” a San Giovanni Rotondo

Venerdì 21 novembre, ore 20.00

Cinema Palladino – San Giovanni Rotondo

Il Coordinamento Provinciale di Libera Foggia, in collaborazione con la BCC di San Giovanni Rotondo organizza la proiezione del docufilm “Il sangue mai lavato”, sulla storia di Francesco Marcone.

L’incontro, previsto venerdì 21 novembre p.v., alle ore 20.00, presso il Cinema Palladino di San Giovanni Rotondo, vuole essere l’occasione per continuare a delineare un percorso d’impegno civile, partendo dall’ascolto di una storia che deve scuotere le nostre coscienze e che ci rammenta le nostre responsabilità di cittadini attenti e responsabili.

Con la proiezione del documentario sulla storia di Francesco Marcone, continua il percorso aperto e partecipato verso la costituzione del Presidio di Libera nella città di San Pio. Un momento per conoscere, approfondire e saldare la memoria con l’impegno.

Conoscenza, consapevolezza sono sempre più necessarie per il sano sviluppo delle comunità, nelle quali iniziative come queste vogliono contribuire ad incentivare e rafforzare azioni di antimafia sociale che possano scuoterci dall’indifferenza e dalla “normalizzazione”, costruendo un “NOI”.

Un momento per conoscere, riflettere, interrogarci ed attivarci, insieme.

Invitiamo tutti e tutte a partecipare numerosi convinti che, solo insieme, possiamo realizzare il sogno di una comunità libera dalla corruzione e dalla violenza mafiosa.

Ingresso libero e gratuito.