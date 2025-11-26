Prof fa sesso con alunna 16enne: condannato a 4 anni
Prof 42enne condannato 4 anni per sesso con alunna 16enne in gita e pedopornografia. Sposato, nega costrizioni. Ricorso in appello. Brescia.
Un professore di 42 anni, avvocato ed ex insegnante di religione in un liceo di Brescia, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere con rito abbreviato per atti sessuali con minore e pedopornografia.
Rapporti in gita scolastica
L’uomo, sposato e padre di famiglia, avrebbe avuto rapporti con un’alunna di 16 anni durante una gita scolastica. Sul suo smartphone trovati filmati e scatti pedopornografici. Il prof nega: “Non l’ho costretta”, sostenendo che i contenuti su Telegram fossero involontari.
Ricorso in appello
La Procura aveva chiesto 5 anni e 4 mesi. La segnalazione partì dalla psicologa della ragazza. I genitori avevano scoperto foto e messaggi “inequivocabili” sul telefono della figlia. Il 42enne farà ricorso in appello dopo una vicenda che ricorda altri casi di abusi in ambito scolastico.