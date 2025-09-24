Processione di San Michele Arcangelo a Manfredonia: il percorso
Processione di San Michele Arcangelo a Manfredonia: il percorso
SOLENNITA TITOLARE DI SAN MICHELE ARCANGELO
2025 DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 ore 19:30
PROCESSIONE CON LA STATUA DEL SANTO PATRONO
ITINERARIO Chiesa San Michele Arcangelo, Via Gargano, Via G.T. Giordani, Via Cristoforo Colombo, Via Cimaglia, Via Pulsano, Via San Giovanni Bosco, Via A. Volta, Via Gargano, Via G.T. Giordani, Via Torre dell’Astrologo, Corso Roma, Via Stella, Via del Porto, Piazzale Ferri.
Sul Piazzale ci sara un momento di accoglienza, saluto, preghiera e benedizione guidato dal Parroco di Santa Maria Stella Maris, don Alessandro GAMBUTO. Indi la statua di San Michele Arcangelo sostera di fronte alla spiaggia e qui ricevera il saluto con i fuochi pirotecnici della ditta NUOVA PIROTECNICA DI ROSSELLA DI BARI Manfredonia.
Terminati i fuochi, la processione riprendera il cammino verso: Viale Miramare, successivamente proseguira per Via dell’Arcangelo, Via Tribuna, Piazza San Michele Arcangelo.