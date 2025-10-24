Pro Loco Manfredonia: “La calza dei ricordi”
Pro Loco Manfredonia: “La calza dei ricordi”
Un viaggio nella memoria e nelle tradizioni della nostra terra.
Lunedi 27 ottobre, presso la sede della Pro Loco di Manfredonia (Via Maddalena 99), Vittorio Tricarico ci guiderà alla scoperta della suggestiva “tavola dei morti” pugliese, un rito antico che unisce memoria, affetto e cultura popolare.
Un’occasione per riscoprire insieme i gesti e i sapori che raccontano il legame profondo tra la nostra comunità e le sue radici.
Lunedi 27 ottobre Pro Loco Manfredonia – Via Maddalena 99 Ore 19:00 L’evento rientra nel programma delle iniziative per il 25 anniversario della Pro Loco di Manfredonia.
Il progetto e realizzato con il cofinanziamento della Regione Puglia – Avviso anno 2025 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.