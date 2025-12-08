Cinema
Prime Video: Merv e Dimmelo Sottovoce tra le novità di dicembre
Questa settimana Prime Video arricchisce il catalogo con due nuovi film originali perfetti per il periodo natalizio.
“Merv”, in uscita il 10 dicembre, racconta la storia di Anna (Zooey Deschanel) e Russ (Charlie Cox) che dopo la separazione devono condividere la custodia del loro amato cane. Durante una vacanza in Florida, i due ex scoprono che “guarire il cuore spezzato del loro cane potrebbe riaccendere la scintilla” anche tra loro.
Dimmelo Sottovoce: passione spagnola
Dal 12 dicembre arriva “Dimmelo Sottovoce”, commedia sentimentale spagnola tratta dal libro dell’autrice di È colpa mia. Kamila Hamilton vede tornare i fratelli Di Bianco dopo sette anni, sconvolgendole nuovamente la vita.
Tra le novità streaming segnaliamo anche la quarta stagione di The Blacklist.