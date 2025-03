[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PRIMA GRANDE PROVA PER GIUSEPPE TROIANO JR

Un giovane talento pronto a fare la storia! Giuseppe Troiano Jr, il baby pilota della scuderia “Gargano Racing Team”, appena sedicenne, è pronto a lasciare il segno col suo debutto nel mondo del motorsport nazionale!

Nel prossimo weekend, infatti, sarà impegnato nel prestigioso evento sul Castelletto Circuit di Branduzzo (PV), al volante della sua Peugeot 208 Rally4.

Un evento che segna una tappa importante per il giovane talento, pronto a mettersi alla prova su un percorso impegnativo, dopo la bella figura alla Rally University della famiglia Fiorio nello scorso gennaio.

Giuseppe Troiano Jr sarà di nuovo pronto a dare il massimo in ogni curva, ogni sorpasso, ogni prova speciale. Non c’è dubbio, questo giovane talento è pronto per scrivere la sua storia nel motorsport!

Questo il programma per la prima gara del giovanissimo pilota:

Sabato 15 Marzo:

– Mattina: verifiche tecniche e sportive

– Pomeriggio: ricognizioni del circuito e Shake Down

– Ore 17:41: partenza della prima prova speciale “Castelletto Circuit”(sei giri da ripetere due volte)

– Prove successive: alle 17:45 e 19:57

Domenica 16 Marzo:

– Ore 08:54: prima prova speciale“ACI Pavia”

– Ore 11:05: seconda prova speciale

– Ore 13:13: prova speciale“Castelletto Circuit”

– Ore 15:25: terza prova speciale “ACI Pavia”

– Ore 15:39: arrivo e premiazioni

In bocca al lupo, Giuseppe Jr!