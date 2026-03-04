Prevenzione e futuro, il Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia incontra la ricerca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Lunedì 23/02/26 alcune classi del nostro istituto (Liceo “Galilei-Moro”) hanno incontrato la ricercatrice Paola Parrella, e il dottorando Antonio Lo Mele. Lo staff della dottoressa sta cercando di mettere a punto un algoritmo che potrebbe essere capace di prevedere, con quale probabilità, i casi di tumore al seno possano evolvere e dare metastasi. Ciò permetterebbe di rendere mirate le terapie adottate per i pazienti. Il progetto di ricerca chiamato “PORTENT” è finanziato per 610mila€ dall’AIRC. L’incontro non si è concentrato solo sugli aspetti tecnici, ma soprattutto sul valore della ricerca e della prevenzione.

Questa esperienza si inserisce in un percorso iniziato già lo scorso anno scolastico, quando abbiamo aderito alle iniziative promosse dall’AIRC, in particolare alla campagna della distribuzione delle arance a sostegno della ricerca oncologica. Quell’esperienza non è stata solo un gesto simbolico: ci ha permesso di comprendere concretamente quanto la prevenzione e il sostegno alla ricerca scientifica siano strumenti fondamentali nella lotta contro il cancro. Preparando materiali informativi, confrontandoci in classe e coinvolgendo la comunità scolastica ed extrascolastica, abbiamo sviluppato una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e di uno stile di vita sano.

L’incontro con la ricercatrice ha rappresentato un ulteriore passo avanti in questo cammino. Ascoltare il racconto del suo percorso formativo e professionale ci ha fatto capire che dietro ogni scoperta scientifica non ci sono solo numeri e laboratori, ma passione, studio costante e determinazione. Ci ha spiegato come non esista un’unica strada per arrivare alla ricerca: si può partire da percorsi diversi, affrontare cambiamenti, specializzarsi progressivamente, costruendo passo dopo passo la propria carriera.

Per noi studenti, questo dialogo ha avuto anche un forte valore orientativo. Ci ha aiutato a riflettere sulle nostre inclinazioni, sulle opportunità offerte dall’ambito scientifico e sull’importanza di scegliere con consapevolezza il percorso universitario. In un momento della vita in cui siamo chiamati a prendere decisioni importanti per il futuro, confrontarci con una professionista impegnata in un settore così delicato e fondamentale per la società è stato stimolante e motivante.

In definitiva, più che una semplice conferenza, è stato un incontro che ha rafforzato il senso del nostro impegno: comprendere, sensibilizzare e guardare al futuro con maggiore responsabilità.