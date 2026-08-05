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Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Dimesso il primo paziente ricoverato nella Struttura Complessa Recupero e Riabilitazione funzionale

È stato dimesso il primo paziente ricoverato nella Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, a conclusione di un percorso assistenziale che ha integrato trattamento chirurgico e riabilitazione specialistica. Il risultato segna l’effettiva entrata a regime del nuovo reparto e rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di potenziamento dell’offerta sanitaria di ASL Foggia, finalizzato a garantire continuità delle cure e presa in carico globale.

PROTESI AL GINOCCHIO

Il paziente, 75 anni, residente a Mattinata, lo scorso 30 giugno è stato sottoposto a intervento di protesi totale del ginocchio sinistro per artrosi severa dall’équipe dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Manfredonia, diretta da Nazario Antonio Stilla.

TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Il giorno successivo all’intervento, è stato trasferito nella Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta da Michelina Delli Bergoli, per seguire un programma riabilitativo intensivo, finalizzato al recupero della deambulazione e dell’autonomia funzionale.

Il reparto è dotato di una palestra con attrezzature di ultima generazione e dispone di tecnologie per la riabilitazione robotizzata, strumenti che consentono di personalizzare i percorsi terapeutici e migliorare l’efficacia dei trattamenti.

RECUPERO DELL’AUTONOMIA

“Il paziente è stato seguito da un’équipe multidisciplinare, composta da fisiatri, fisioterapisti e infermieri, che ha costruito un programma riabilitativo personalizzato per accompagnarlo nel progressivo recupero delle capacità motorie e dell’autonomia, tenuto conto delle condizioni generali, del tipo di impianto protesico e delle indicazioni chirurgiche dell’ortopedico, bilanciando il lavoro di recupero con un’adeguata gestione del dolore”, spiega la Direttrice della Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, Michelina Delli Bergoli. “La riabilitazione precoce, nelle prime 24/48 ore, favorisce il recupero articolare e funzionale riducendo le complicanze. Il paziente – prosegue – è stato dimesso in condizioni cliniche soddisfacenti e deambula con l’ausilio di un bastone canadese che sarà progressivamente abbandonato. Questo primo caso, conferma l’importanza di offrire un percorso riabilitativo immediatamente successivo all’intervento chirurgico. La tempestività della riabilitazione – conclude Delli Bergoli – costituisce un elemento determinante per favorire il recupero funzionale, ridurre il rischio di complicanze e restituire migliore qualità della vita”.

POSTI LETTO

L’attivazione dei primi quattro posti letto della Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale rientra nel programma di rafforzamento della rete ospedaliera e territoriale definito da ASL Foggia e condiviso con la Regione Puglia, con l’obiettivo di ampliare l’offerta assistenziale dedicata ai pazienti che necessitano di percorsi riabilitativi.

“La degenza riabilitativa costituisce un tassello fondamentale dell’assistenza ospedaliera a Manfredonia: assicuriamo ai cittadini un percorso di cura che non si esaurisce con l’intervento chirurgico, ma prosegue con la riabilitazione intensiva all’interno della stessa struttura, attraverso un modello organizzativo integrato che mette al centro i bisogni della persona”, dichiara la Direttrice Generale della ASL Foggia, Tiziana Dimatteo. “È questo – sottolinea – il significato più concreto della presa in carico globale: garantire continuità assistenziale, appropriatezza clinica e integrazione tra le diverse professionalità coinvolte, affinché ogni paziente possa essere accompagnato in tutte le fasi del percorso di cura. L’attivazione dei posti letto – conclude la DG- consente di ridurre sensibilmente la mobilità sanitaria per i trattamenti riabilitativi, evitando ai cittadini e alle loro famiglie trasferimenti in strutture fuori provincia e rafforzando la capacità di risposta del sistema sanitario locale”.