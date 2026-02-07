Eventi Manfredonia
Presentazione nuove bici elettriche in dotazione alla Croce Rossa Italiana di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Presentazione nuove bici elettriche in dotazione per l’attività “BIKER RESCUE”
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 18.00
Sede Croce Rossa Italiana – Manfredonia
Via Maddalena, 136
La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia invita la cittadinanza alla presentazione delle nuove bici elettriche in dotazione per l’attività “BIKER RESCUE”, un servizio pensato per rafforzare il supporto sul territorio attraverso l’utilizzo delle bici, anche in un’ottica di mobilità sostenibile ed interventi rapidi a servizio della comunità.
Un momento di condivisione aperto alla città per conoscere da vicino uno strumento operativo dal 2013
Scopri di più sul progetto Biker Rescue: