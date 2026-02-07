Eventi Manfredonia

Presentazione nuove bici elettriche in dotazione alla Croce Rossa Italiana di Manfredonia

Redazione7 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presentazione nuove bici elettriche in dotazione per l’attività “BIKER RESCUE”

📅 Domenica 8 febbraio 2026

⏰ Ore 18.00

📍 Sede Croce Rossa Italiana – Manfredonia

📌 Via Maddalena, 136

La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia invita la cittadinanza alla presentazione delle nuove bici elettriche in dotazione per l’attività “BIKER RESCUE”, un servizio pensato per rafforzare il supporto sul territorio attraverso l’utilizzo delle bici, anche in un’ottica di mobilità sostenibile ed interventi rapidi a servizio della comunità.

Un momento di condivisione aperto alla città per conoscere da vicino uno strumento operativo dal 2013 ❤️

🔗 Scopri di più sul progetto Biker Rescue:

https://cri.it/…/lascesa-di-biker-rescue-della-croce…

Redazione7 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©