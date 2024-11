Premiati a Foggia i 56 migliori futuri medici | Tutti i nomi e le immagini

Emozione e trionfo ai MedCampus Awards di Foggia

Celebrati i 56 migliori futuri medici entrati nei più prestigiosi atenei

FOGGIA – Un’atmosfera carica di emozione e soddisfazione ha riempito sabato sera l’Aula Turtur del Policlinico Riuniti di Foggia, dove si è svolta la cerimonia di premiazione dei MedCampus Awards.

L’evento ha celebrato i 56 migliori studenti italiani di Medicina, riconosciuti per i loro brillanti risultati ottenuti al test d’ingresso.

La cerimonia si è aperta con l’intervento di Francesco Lapolla, medico d’urgenza al pronto soccorso di Manfredonia e vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Foggia, seguito da quello dell’assessore al Bilancio del Comune di Foggia, Davide Emanuele. Entrambi hanno sottolineato il ruolo fondamentale della professione medica, evidenziando l’importanza della dedizione e della perseveranza nello studio.

I docenti di MedCampus, Lorenzo Forte (biologia), Ambra Annibali (biologia), Caterina Lauri (matematica e fisica) e Alessandro Cortese (chimica), hanno poi ricordato con gli studenti le difficoltà superate e gli obiettivi raggiunti, offrendo consigli e suggerimenti motivazionali e condividendo messaggi ispiratori per i futuri medici.

“Premiare questi ragazzi, alla presenza delle loro famiglie, è un momento di orgoglio per noi – ha detto Ambra Annibali – perché abbiamo passato tanti momenti di sfida e di sudore e arrivare alla celebrazione di oggi è un grandissimo traguardo. Siamo veramente fieri di loro.”

“Era importante per noi mettere l’accento sul successo dei ragazzi, dar loro fiducia e far sì che comprendano il valore dell’impegno e del lavoro – ha aggiunto Caterina Lauri -. Abbiamo pensato di premiarli in modo sicuramente particolare, con un trofeo che ricorderà loro i sacrifici fatti e il grande traguardo ottenuto”.

L’evento è stato l’occasione per ripercorrere la storia dell’azienda fondata da Leonardo Vaghaye e divenuta in 13 anni l’accademia di preparazione personalizzata per superare il test di Medicina numero uno in Italia, con una sede anche a Foggia e un tasso di successo del 98,3%. Dal 2011 organizza percorsi personalizzati con lezioni di Logica, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, utilizzando un metodo esclusivo. Ogni anno, oltre 3000 studenti si affidano a MedCampus per affrontare uno degli esami più selettivi del sistema universitario italiano nei migliori atenei. Il metodo esclusivo unisce l’intrattenimento alla conoscenza scientifica per rendere l’apprendimento coinvolgente e dinamico.

Tra i migliori studenti premiati quest’anno, ci sono talenti provenienti da diverse regioni d’Italia. Alcuni di loro hanno superato prove selettive estremamente competitive, perfino sei test d’ingresso diversi, non solo delle più importanti università statali ma anche dei più prestigiosi atenei privati, come il San Raffaele di Milano e la Cattolica di Roma, dimostrando una preparazione eccezionale e una determinazione ammirevole.

A conseguire il MedAwards sono stati: Giulia Bernardo, Elisa Boccamazzo, Emilio Boccia, Debora Casorio, Tommaso Cintoli, Claudio Coli, Giorgia D’Orsi, Antonio de Gregorio, Roberta De Matteo, Francesca Del Colle, Raffaele Pio Di Battista, Luigi Di Flumeri, Michele Di Mucci, Vita Di Nunzio, Stefano Di Palma, Giorgia Di Spirito, Benedetto Dilillo, Marella Dimuzio, Elena Donofrio, Jacopo Fedele, Simone Fermato, Angelica Giallella, Claudia Giordano, Irene Giordano, Daria Ludovica Giubilante, Leonardo Grieco, Federica Iliceto, Giorgia Landi, Angela Leccese, Federica Lisanti, Giulio Marotta, Mariachiara Meo, Arianna Montrone, Mariangela Pia Nanna, Nicolò Neri, Giorgia Nigro Imperiale, Leonardo Orlando, Antonella Paciello, Chiara Paciello, Flavia Pannese, Josephine Pazienza, Giorgia Pecorella, PierAntonio Pennetti, Elena Perna, Isaac Ricci, Francesco Rinaldi, Delia Salcuni, Mariarosaria Sapone, Pasquale Taglialatela, Agnese Tavola, Guido Antonio Torraco, Simone Traino, Federico Trentalange, Emanuela Trentalange, Marialucia Trentalange, e Simona Venditti.