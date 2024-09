Pane e mortadella, pasta al pesto e polpette al sugo per il menù del pranzo del matrimonio di Veronica Ferraro. Lei replica alle critiche sui suoi social: “La scelta del menù aveva un significato che va oltre tutto.”

Lo scorso 12 settembre l’influencer Veronica Ferraro e il produttore musicale Davide Simonetta sono convolati a nozze. Da giorni sono nel mirino di critiche e polemiche per la scelta del menù del matrimonio ritenuto troppo semplice e “casalingo”. Nello specifico il pranzo comprendeva come antipasto “Come a casa”: pane e mortadella. Come primo piatto “La pasta di Veronica”: pasta al pesto semplice. Come secondo “Le polpette di Davide”: polpette di manzo con salsa al pomodoro. Come dessert: “La torta di tutti”, almeno quella!

Veronica Ferraro replica alle critiche del menù del suo matrimonio

Veronica Ferraro risponde alle critiche e motiva la scelta del menù con un messaggio su tutti i suoi social: “La pasta al pesto era un omaggio al mio papà e per noi valeva più di qualsiasi piatto raffinato. La scelta del menù aveva un significato che va oltre tutto.” E aggiunge “I nostri invitati avevano un ampio buffet prima e la pizza dopo, tranquilli”.