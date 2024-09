Paga il pranzo 400 euro anziché 40. Il titolare vuole restituirgli i soldi e lancia un appello tramite i social

Ferrara, un cliente ha pagato con il pos 400 euro anziché 40, per una svista del ristorante. Il titolare cerca di rintracciarlo sui social per ridargli i soldi.

Un errore di distrazione a volte può costare caro, letteralmente. In un ristorante di Lido Pomposa, in provincia di Ferrara, un cliente, per una svista da parte del ristorante ha pagato 400 euro anziché 40. Il gestore lancia l’appello sui suoi profili social: “Il giorno 29 agosto un cliente del locale, per errore del sistema ha pagato di più del dovuto con carta di credito, non potendo risalire chi possa essere spero che sia uno che segue il mio profilo, affinché possa restituire i soldi in più che non mi sono dovuti”. Ha inoltre dichiarato che se entro 30 giorni l’uomo non si dovesse farsi vivo, elargirà la somma beneficienza. Il gesto, carico di una oramai eccezionale onestà, è stato molto apprezzato dai commentatori.