Helena Prestes e Javier Martinez avvistati in Sardegna: arriva una segnalazione

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Helena Prestes e Javier Martinez stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna, meta in queste settimane presa d’assolto da personaggi dello spettacolo e non. La modella e il pallavolista hanno deciso di passare le loro ferie in terra sarda dove vive da tempo la famiglia di lui. In queste ore, gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – sono finiti al centro di una segnalazione da parte di un’utente che ha avuto modo di vederli. Scendendo nei dettagli, una sostenitrice ha pubblicato un messaggio nel suo profilo X dove ha scritto le seguenti parole: “Notizie flash… 31/7/26 Mentre passeggi sulla spiaggia del Poetto ed avere una visione… si proprio loro. La vita vera! Grazie Sardegna”. L’utente ha fatto sapere di aver visto Helena Prestes e Javier Martinez trascorrere dei momenti sulla spiaggia di Poetto sul litorale di Quartu Sant’Elena.

Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Quartu

Gli Helevier continuano la loro vacanza in Sardegna e più precisamente a Quartu. La coppia sta trascorrendo alcuni momenti con la famiglia di lui nel sud dell’isola dove risiede da molto tempo. Nelle scorse ore, Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una foto che lo ritrae insieme al fratello. Nell’immagine si vede il compagno di Helena Prestes in costume da bagno dopo aver praticato una partita di beach volley insieme al congiunto. L’uomo ha allegato il tutto alla seguente didascalia: “Primo beach dell’anno con annesso polmone sputato.” Vacanza tra famiglia, amici e amore per l’uomo e la sua compagna.