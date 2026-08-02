Be my sunshine in versione mini su Canale 5: la scelta che fa arrabbiare i fans

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Be my sunshine è tra le serie tv che hanno debuttato nel daytime pomeridiano estivo di Canale 5. Nonostante sia in onda da pochissime settimane, la dizi turca è già finita al centro di diversi cambi di programmazione. Da lunedì 3 agosto, la storia di Haziran e Poyraz subirà un’ulteriore modifica alla sua programmazione che siamo sicuri farà arrabbiare i tanti fans. Scendendo nei dettagli, Be my sunshine non andrà più in onda con un appuntamento al pomeriggio ma in versione mini. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per permettere la messa in onda di My sweet life, una nuova dizi turca che debutterà dal 3 agosto nel palinsesto pomeridiano. Per questa ragione, la storia con Poyraz e Haziran sarà trasmessa dalle 15:45 fino alle 16:15 quando prenderà la linea Far Away.

Be my sunshine ridotta a 30 minuti dal 3 agosto

La serie tv turca verrà ridotta a 30 minuti a partire dal 3 agosto. Be my sunshine subirà un’importante riduzione di durata per permettere la messa in onda di My sweet life, una commedia romantica con protagonista l’attore turco Furkan Palali già visto in Terra amara nei panni di Fikret. Ma cosa succederà nelle nuove puntate trasmesse ad agosto sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Haziran, Poyraz ed i loro amici riusciranno a smascherare Doygun nel corso di un evento. La coppia riuscirà a dimostrare le vere intenzioni dell’uomo, deciso a deturpare l’ambiente e la natura per rendere l’isola un centro di attrazione turistica. Batu, invece, metterà Idil di fronte a una scelta: stare insieme a lui oppure no. Ma lei esiterà e per questo lui prenderà le distanze.