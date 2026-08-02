Helena Prestes emozionata: “Siete i migliori”, arriva un bellissimo gesto

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Helena Prestes è tra i personaggi televisivi più seguiti in questo momento in Italia. La modella brasiliana ha ottenuto grande successo partecipando a numerosi reality show tra cui il Grande Fratello. In queste ore, la donna è tornata a far parlare di sé per un messaggio pubblicato nel suo profilo X dov’è solita commentare gli argomenti del momento. In questa circostanza, la compagna di Javier Martinez è apparsa parecchio emozionata a causa di un bellissimo gesto che la sua fanbase ha fatto in occasione del suo compleanno avvenuto lo scorso luglio. Helena Prestes ha scritto in questo modo: “Grande comunità che unisce le forze per una buona causa. Ho tutti gli screenshot di ogni piccolo aiuto dato a chi ne aveva davvero bisogno. Voi ragazzi siete i migliori. Sono orgogliosa di avere una comunità come voi.” La donna è apparsa molto riconoscente nei confronti dei suoi fans, che hanno fatto un’importante donazione benefica a suo nome.

I fans di Helena Prestes raccolgono 1500 euro per il Venezuela

L’ex gieffina ha voluto ringraziare i suoi fans per una donazione benefica che hanno fatto verso la popolazione del Venezuela, gravemente colpita da due terremoti devastanti nelle scorse settimane. Un gruppo di sostenitori ha infatti deciso di devolvere oltre 1500 euro al paese sudamericano profondamente devastato da due calamità naturali. I fans hanno deciso di compiere un gesto importante e carico di significato capace di fare la differenza. Il post di ringraziamento di Helena Prestes ha scatenato la reazione del popolo social, il quale ha fatto i complimenti a coloro che hanno preso parte all’iniziativa. Un utente ha scritto: “Se si vuole, il bene troverà sempre la strada” mentre un altro “Solo un granello ma fatto col cuore”