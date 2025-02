[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Polizia locale: chiuso un esercizio in via Piave che somministrava alimenti e bevande senza licenza

Lo scorso 20 febbraio, alle ore 12.40 circa, agenti della Polizia Locale appartenenti ai nuclei specialistici della Polizia Commerciale ed amministrativa/Ecologia sono intervenuti – a seguito di una pregressa segnalazione per produzione di fumi maleodoranti – in un’attività di ristorazione in via Piave 59.

Dopo attenti e doverosi accertamenti, condotti attraverso la sinergica attività di ricognizione amministrativa con lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che ha consentito la verifica dell’assenza di qualsiasi titolo, si è proceduto così alla chiusura immediata dell’esercizio, in attesa dell’atto formale da parte dell’autorità competente.

Parallelamente, una persona – non comunitaria – presente durante l’intervento della PL è stata accompagnata in Questura per gli accertamenti di rito, ed è risultata destinataria di Ordine di allontanamento, rinnovato nell’occasione con deferimento all’autorità giudiziaria.

Foggia, 26 febbraio 2025