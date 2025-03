[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Polizia locale aggredita in via Dante, solidarietà di Confesercenti Foggia

agli operatori presi di mira da un gruppo di avventori dei locali

finiti nel mirino dei controlli dopo l’ordinanza del sindaco Episcopo

“Solidarietà agli operatori della polizia locale raggiunti da ghiaccio e alcol durante i controlli del week end e sdegno per comportamenti poco civili e consoni alla nostra comunità messo in atto da un gruppo di incivili”: è il commento della presidente della Confesercenti provinciale, ing. Maria Antonietta Armillotta, e dei vertici associativi dopo i fatti di cronaca che hanno riacceso l’attenzione sulle problematiche relative alla “mala movida” nel centro storico di Foggia dopo la recente ordinanza in materia emanata dal sindaco Maria Aida Episcopo.

“Un comportamento vergognoso, delinquenziale e senza alcuna giustificazione – commenta la presidente Armillotta – quello nesso in atto contro la polizia locale alla quale va tutta la nostra vicinanza e il ringraziamento per il lavoro svolto. Proprio alcune ore fa, avevano ancora una volta ribadito la centralità del ruolo svolto dal comando dei vigili urbani in un contesto in cui non vanno sviliti ruoli e impegno. C’è bisogno che la città tutta faccia quadrato attorno agli operatori aggrediti perché qui in ballo c’è la dignità di tutti e la sicurezza di persone che ogni giorno sono in prima linea per difendere i diritti di un’intera città”.