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Playoff: Manfredonia si aggiudica Gara 1 contro Castellaneta

La TUCSON ANGEL MANFREDONIA inizia con una vittoria il percorso nei playoff della Tucson Pub Manfredonia, che supera la Greenergy Magna Grecia Ac. con il punteggio finale di 82-66. L’incontro, disputato alla Paledante davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, ha visto i padroni di casa mantenere il vantaggio per quasi tutta la durata del match, toccando anche un divario massimo di 19 punti.

Cronaca dell’incontro L’avvio è stato favorevole a Manfredonia, capace di piazzare un parziale di 10-0 che ha indirizzato il primo quarto, conclusosi sul 23-17. Nel secondo periodo Castellaneta ha provato a ridurre lo svantaggio, arrivando all’intervallo lungo sul 41-36.

La frazione decisiva è stata la terza: i locali hanno incrementato il ritmo chiudendo il parziale sul 21-11 e portando il vantaggio complessivo sul 62-47. Negli ultimi dieci minuti di gioco, Manfredonia ha gestito il distacco nonostante i tentativi di recupero della Greenergy, chiudendo la sfida sull’82-66.

Appuntamento a sabato 04.04 a Castellaneta.

Parziali: 23-17, 18-19, 21-11, 20-19.

TUCSON ANGEL MANFREDONIA Prencipe G. 0, Ba 8, Carmone 13, Vuovolo 3, Ciociola A. 0, Prencipe D. 0, Guerra 0, Fernando 6, Grasso 8, Ciociola F. 21, Stankowski 19, Bottalico 4.

MAGNA GRECIA AC. CASTELLANETA Carpignano 15, Larocca 0, Resta 10, Clemente 9, Kosovic 11, Addabbo 0, Alecci 5, Plantamura 14, Tounkara 0, Rotolo 2.