Piovono falchi a Manfredonia: ecco come sta l’esemplare recuperato

Piovono falchi !?

Quest’animale è stato segnalato in pieno centro città a #Manfredonia.

Dopo un po’ di peripezie è arrivato nelle mani della #lipucapitanata per un primo soccorso e trasferimento al CRAS regionale di Bitetto tramite staffette di volontari , insieme a un piccione ma… non nella stessa scatola

È un falco #Pecchiaiolo, centinaia di individui stanno migrando sopra le nostre teste, dai paesi del nord ed est Europa per raggiungere le savane del centro sud africano.

Infatti si nutre principalmente di larve di imenotteri (vespe, calabroni) e secondariamente di alti insetti o piccoli vertebrati, che nell’inverno europeo non troverebbe. Non a caso il suo nome scientifico è Pernis apivorus.

È quindi un grande rapace veleggiatore, un maestoso messaggero di pace che si sposta per centinaia di km attraversando tanti Paesi, usando anche le termiche della terra ferma per salire in altezza e poi planare. Cosa che non può fare in mare, attraversato preferibilmente nelle tratte meno ampie.

Il #Gargano è il primo punto di arrivo per gli individui che giungono da oltre #adriatico e poi la #Capitanata dove passano anche contingenti che invece percorrono lo stivale da nord.

Quelli che ce la fanno, alla primavera successiva intraprendono la nuova sfida della #migrazione di ritorno, dall’Africa ai siti di riproduzione europei.

I nemici del Pecchiaiolo sono la sottrazione e il degrado di habitat per la nidificazione e la caccia (grandi alberi e aree agropastorali aperte, alterate da modifiche territoriali e grandi opere), le infrastrutture che penalizzano la migrazione (eolico, elettrodotti), bracconaggio, uso di pesticidi soprattutto nei paesi africani.

Questo animale presentava una perdita di sangue alla narice, con difficoltà a mantenersi sulle zampe.

Al momento non sappiamo le cause, confidiamo e speriamo che non abbia nulla di rotto.

Cittadini, volontari e polizia locale hanno fatto il loro, anche con un po’ di tifo per lui. Adesso tocca ai veterinari del centro

In queste settimane alza gli occhi al cielo, se vedi grandi rapaci potrebbero essere loro: falchi pecchiaioli