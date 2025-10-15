Pioggia di fondi per Rignano Garganico; 1,8 Milioni per il turismo sostenibile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rignano Garganico (Puglia) – Un importante progetto di rilancio del turismo sostenibile prende il via nel territorio montano di Rignano Garganico. Con un finanziamento di oltre 1,8 milioni di euro da parte del Ministero del Turismo, l’iniziativa, denominata “Volo sui Tesori del Gargano“, si propone di trasformare questa zona, nota come il “balcone della Puglia”, in un laboratorio di accoglienza sostenibile e sviluppo territoriale, puntando su innovazione e valorizzazione delle comunità locali.

La Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l’obiettivo più ampio del programma “#MontagnaItalia”: “Con ‘Montagna Italia’ puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale.”

Il progetto “Volo sui Tesori del Gargano” si concentra sul cuore verde del Gargano, in particolare su Rignano Garganico, un borgo sospeso tra storia e natura situato nella zona più interna del massiccio, tra colline e panorami che si aprono fino al mare.

Gli obiettivi chiave del progetto sono:

Promuovere un nuovo modello di turismo esperienziale. Valorizzare i borghi e le aree naturali del Gargano interno. Creare reti locali per contrastare lo spopolamento. Rafforzare l’identità culturale e il senso di comunità.

L’iniziativa è pensata per restituire valore alle comunità e alle ricchezze ambientali della zona, unendo innovazione, turismo sostenibile e sviluppo locale. Attraverso la valorizzazione di natura, cultura e comunità, il progetto mira a costruire un futuro più connesso e inclusivo per il territorio.