Pio D’Antini del duo comico Pio e Amedeo, diventerà papà per la seconda volta

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Bellissima notizia per Pio D’Antini, celebre volto del duo comico Pio e Amedeo. L’attore e comico foggiano e la moglie Cristina Garofalo si preparano ad accogliere un nuovo bebè in famiglia.

L’annuncio è arrivato in occasione del 40esimo compleanno di Cristina, festeggiato condividendo sui social i primi dolcissimi scatti con il pancione in vista. Per la coppia si tratta del secondo figlio: dopo la nascita della primogenita Chiara nel 2016, la famiglia è pronta ad allargarsi ancora, circondata dall’affetto e dagli auguri dei tantissimi fan.