Forbidden fruit come finisce? Tutto sul finale della serie tv di Canale 5

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Forbidden fruit è tra le serie tv di successo dei teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende ambientate ad Istanbul sono seguite da oltre un milione e mezzo di telespettatori. Un grande successo che però non è eterno. Nel 2027, infatti, Mediaset trasmetterà la sesta e ultima stagione della dizi turca dove sono attesi grandi colpi di scena. Le anticipazioni sul finale di Forbidden fruit raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Yildiz Yilmaz, la quale inizierà una storia d’amore con Dogan in seguito alla fine del matrimonio con Cagatay. Una relazione che non avrà il lieto fine. La sorella di Zeynep scoprirà che suo marito ha ordinato la morte di Cagatay e per questo deciderà di farlo arrestare dalla polizia. Dopo aver passato diverso tempo dietro le sbarre, Dogan tornerà in libertà, giurando vendetta contro Yildiz, che nel frattempo diventerà madre di una bambina.

Forbidden fruit anticipazioni sul finale: Yildiz vedova per la terza volta, Caner sposa Kumru

Le anticipazioni sul finale di Forbidden fruit raccontano che Dogan perderà la vita. Yildiz diventerà vedova per la terza volta dopo i lutti di Halit e Cagatay, che perirà in un drammatico incidente stradale. La sorella di Zeynep si ritroverà così da sola a crescere i suoi due bambini. Nel frattempo, Caner troverà l’amore. L’uomo contrarrà matrimonio con Kumru dopo aver superato innumerevoli ostacoli. Infine Ender ritroverà la complicità persa con Yildiz. Alla fine della serie tv, le due donne ricorderanno i momenti che hanno segnato la loro amicizia/rivalità.