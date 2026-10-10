Manfredonia, ladro sfonda l’ingresso di una pizzeria, per un bottino di 10 euro

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MANFREDONIA Un’intrusione notturna con scasso dal retrolocale, la corsa dritta verso il registratore di cassa e un “bottino milionario” che alla fine si è rivelato essere una singola banconota da dieci euro. A quanto accaduto alla Pizzeria Napoletana Mako di Manfredonia.

I malviventi si sono introdotti nella struttura forzando l’ingresso posteriore e provocando vari danni prima di raggiungere il punto cassa. Tuttavia, ad attenderli c’era un’amara sorpresa: nessun incasso della serata lasciato incustodito, come ormai consuetudine per la sicurezza delle attivita commerciali.

A raccontare la disavventura sui social con grande ironia è stato lo stesso gestore del locale. In un video diventato subito virale, il titolare ha mostrato i danni subiti ed scherzato sull’entitá della refurtiva: «Pensava di trovare 10.000 euro o 1.000 euro? Si è portato via esattamente 10 euro. Ma secondo voi siamo cosi fessi da lasciare l’incasso in cassa?»

Il messaggio di chiusura rivolto all’autore del gesto altrettanto sarcastico: «Mio caro Lupin, se ripassi di qua ti do altri 10 euro di tasca mia: cosi arrivi a 20 e ti vai a comprare un po’ di dignita». Il locale ha già ripristinato i danni è regolarmente in funzione.