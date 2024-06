Pierpaolo Siano verso Temptation Island dopo l’addio a Uomini e Donne? Adesso parla lui

I casting per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island sono aperti. A condurre nuovamente il reality dei sentimenti ci sarà Filippo Bisciglia. Nel cast non ci saranno coppie appena uscite da Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi si è concluso in maniera spettacolare. I due troni hanno registrato ottimi ascolti da lunedì al venerdì compreso. Uno dei protagonisti è stato senz’altro Pierpaolo Siano. L’ex corteggiatore ha raccontato di stare dedicando il suo tempo al suo lavoro nella costiera Amalfitana dove gestisce un bed and breakfast oltre a fare il deejay. L’imprenditore ha voluto ringraziare Uomini e Donne e sopratutto Maria De Filippi mentre è apparso certo che Ida Platano abbia chiuso con Mario Cusitore nonostante le voci di un ritorno di fiamma.

Pierpaolo Siano ha chiuso con la televisione dopo Uomini e Donne: niente Temptation Island

Pierpaolo Siano ha poi parlato di una sua possibile partecipazione come tronista di Uomini e Donne. L’uomo ha spiegato di aver chiuso ufficialmente con la televisione, consigliando a Mario Cusitore che se salisse sul trono di cambiare bed and breakfast. Quindi sfuma la possibilità di vedere l’ex corteggiatore tra i tentatori di questa nuova edizione di Temptation Island. Pierpaolo Siano ha smentito la sua partecipazione nel reality dei sentimenti dopo che alcune voci lo davano in partenza. Nel frattempo sono state annunciate le prime tre coppie che parteciperanno al programma condotto da Filippo Bisciglia da fine giugno sui teleschermi di Canale 5.